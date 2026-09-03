De Jonge: bestrijden virus belangrijker dan impact maatregelen

DEN HAAG (ANP) - Volgens voormalig zorgminister Hugo de Jonge was het bestrijden van het coronavirus belangrijker dan de schade die ontstond door de maatregelen die daarvoor werden getroffen. "Het ging over vraagstukken van leven en dood en dat moet het zwaarst wegen", zei hij tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

"Hoe ingrijpend eenzaamheid onder jongeren en horecaondernemers die hun zaak aan de grond zien staan ook zijn, je kunt niet om die reden zeggen: laten we de ziekenhuizen maar overstromen of meer mensen doodgaan", aldus De Jonge.

Tijdens meerdere verhoren hebben mensen gezegd dat er meer aandacht had moeten zijn voor de maatschappelijke impact van de coronamaatregelen. De Jonge onderkent dat en vindt dat onder meer planbureaus eerder een vaste plek aan tafel hadden moeten krijgen. Toch zei hij dat de doelstelling van het kabinet om zo min mogelijk mensen te laten overlijden nooit is aangevochten door adviseurs of partijen.