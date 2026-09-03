Een foto van Jan gaat rond in de onderwereld – en dan komen er dertig man met kalasjnikovs

Er zijn signalen waar je in Nederland vroeger niets van merkte. Een foto die van telefoon naar telefoon gaat, met de vraag wie deze Jan eigenlijk is en wat hij precies te maken had met een partij cocaïne die zoek is. Een week later lopen tientallen gemaskerde mannen, deels met automatische wapens, over de Ewijkseweg in Overasselt.

Wat volgde in de nacht van maandag 31 augustus op dinsdag 1 september is inmiddels een zaak met een dode, twee zwaargewonde agenten, 35 arrestanten uit vier landen en een dreigvideo waarin een man met een Spaans accent van een A4-blok voorleest dat hij iedereen zal vermoorden.

Wat er die nacht gebeurde

Rond vier uur 's nachts kwamen de eerste meldingen binnen over een verdachte situatie bij een woonboerderij aan de Ewijkseweg. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe een grote groep gemaskerde mannen door het dorp trekt, richting het erf waar de 28-jarige Jan G. met zijn vrouw en jonge kinderen woont. Zijn ouders wonen op hetzelfde terrein.

Bij de woning werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten. Vermoedelijk was hij de beveiliger die de familie had ingehuurd; hij hield de wacht in een auto. Toen de eerste agenten arriveerden, werd er direct op hen geschoten. Beiden raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar.

Het beoogde doelwit zelf ontkwam. G. vluchtte via de achterzijde naar buiten, in zijn onderbroek en met een jong kind op de arm.

Daarna volgde een klopjacht van een omvang die Nederland nauwelijks kent: helikopters, drones boven de maïsvelden, speurhonden, arrestatieteams van de Dienst Speciale Interventies, waarschuwingsschoten en aanhoudingen tot langs de snelwegen in Limburg. Inwoners van Overasselt en Nederasselt kregen het advies binnen te blijven. Dat advies werd 's avonds ingetrokken.

De rekensom achter het geweld

De aanleiding lijkt bedrijfseconomisch, hoe wanstaltig dat woord hier ook klinkt. Eind augustus werd bij de grens tussen Frankrijk en Spanje een partij van ruim achthonderd kilo cocaïne onderschept, vervoerd in een in Nederland geregistreerde vrachtwagen. Volgens politiebronnen was G. de organisator van dat transport. Wie in de tussenhandel zit en op commissie werkt, kan bij verlies van een lading aansprakelijk worden gesteld voor de hele waarde.

In de dreigvideo die woensdagochtend opdook, gaat het over een nog grotere hoeveelheid: 1.283 kilo. Vier gemaskerde mannen met aanvalswapens in de hand, één van hen leest haperend Engels voor:

'Je hebt twaalf uur om de spullen terug te geven. Daarna hoeven we de spullen niet meer. Maar we beloven dat we iedereen zullen vermoorden: al jouw geliefden en familie, hun geliefden, hun kinderen, familie en vrienden en iedereen die jou heeft geholpen en die voor jou heeft gewerkt.'

De politie onderzoekt of de video echt is. Opvallend: er worden details in genoemd die op dat moment nog niet openbaar waren.

Volgens bronnen uit het criminele milieu kwam de groep niet om te liquideren, maar om te laden. De aanname zou zijn geweest dat een deel van de verdwenen cocaïne op het erf lag – vandaar zoveel mannen. Een groot deel van hen zou in een loods in Brussel zijn samengekomen, geronseld in Frankrijk en België, deels via sociale media, en sommigen zouden pas onderweg hebben begrepen waar ze aan meededen. Toen de beveiliger werd doodgeschoten, brak paniek uit en stoof de hele ploeg de maïsvelden en bossen in.

Wie is Jan G.?

Geen onbekende, en dat is een understatement.

2019 – op het familieterrein wordt een drugslab ontdekt.

2021 – in Angeren valt de politie binnen in een operationeel MDMA-lab; de bodem eronder blijkt ernstig verontreinigd.

2024 – twee mannen met een geladen Servische AK-variant duiken op bij het huis; diezelfde week ontploft er een vuurwerkbom op het erf.

2025 – op zijn verjaardag wordt de toegangspoort met 25 kogels beschoten. De schutter laat een verscheurde foto van G. achter op de oprit, voor 2.500 euro betaald door onbekende opdrachtgevers.

28 april 2026 – de rechtbank verklaart hem schuldig aan het bereiden en verwerken van MDMA en het vervuilen van de bodem. Straf: 48 maanden. Hij ontkent, stelt dat de versleutelde berichten niet van hem zijn, gaat in hoger beroep en mag dat in vrijheid afwachten.

Die versleutelde berichten kwamen van Anom, het 'veilige' cryptoplatform dat in werkelijkheid een val van de FBI was. Uit die chats: 'Stink binnen niet normaal.' En het antwoord: 'Zware ammoniaklucht zeker. Heb je masker op?'

Nieuw is de overstap van pillen naar poeder. En daarmee de overstap naar schuldeisers met een heel ander incassobeleid.

En Bolle Jos?

In het onderzoek naar de opdrachtgevers valt geregeld de naam van Jos L., beter bekend als Bolle Jos, met wie G. in het verleden zaken zou hebben gedaan. Zijn advocaat ontkent elke betrokkenheid met klem. Politie en justitie hebben het verband niet officieel bevestigd.

Wat wel vaststaat: L. is in Nederland bij verstek tot 24 jaar veroordeeld voor drugssmokkel en het voorbereiden van een liquidatie, en in België tot ruim zeventig jaar. In één van die Belgische zaken – 10.000 kilo cocaïne in een container maïsmeel, onderschept in de Antwerpse haven – stuurde hij een busje met zwaarbewapende mannen om de partij terug te stelen bij de politie. Dat busje werd van de weg gehaald na een tip van een oplettende burger.

Herkenbaar patroon: een onderschepte lading, en dan een gewapende ophaaldienst.

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