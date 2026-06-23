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De Jonge: FVD'er is met declaratiegedrag uitzondering in Staten

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 19:17
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MIDDELBURG (ANP) - Het uitbundige declaratiegedrag van het FVD-Statenlid Martin Bos zou negatief kunnen uitstralen op de andere leden van Provinciale Staten in Zeeland, maar daar is absoluut geen aanleiding voor. Dat zei commissaris Hugo de Jonge naar aanleiding van berichtgeving door Omroep Zeeland. De zender meldde op basis van documenten die bij de provincie waren opgevraagd dat Bos in twee jaar tijd 117 keer uit eten was gegaan van belastinggeld. Hij deed dat uit naam van de FVD-fractie.
De Jonge zei dat 38 van de 39 Statenleden in Zeeland hun werk trouw doen, op vergaderingen zijn en volgens de regels declareren. "En avond na avond en vrije middag na vrije middag offeren ze op voor hun politieke werk", aldus De Jonge. "En dan is er één Statenlid dat het beeld van graaien en pakken wat je pakken kan uitstraalt." De commissaris noemt dat "schrijnend" en stelt dat juist daarom Bos erop moet worden aangesproken dat wat hij doet niet deugt.
De declaraties waarvan Omroep Zeeland melding maakte, gaan over de jaren 2023 en 2024. Bos gaf toen volgens de omroep duizenden euro's uit aan onder meer biefstuk en bier. Nieuwe, aangescherpte regels waren toen nog niet van kracht. "Maar dat doet er niet toe", aldus De Jonge. "Het gaat er niet om of het wel of niet verboden is. Het gaat erom of het verstandig en verantwoord is om te doen. Je mag van een Statenlid toch wel enig moreel besef verwachten."
Teleurstelling
De Jonge zei dat hij veel Statenleden aan de lijn heeft gehad die nijdig zijn over het gedrag van Bos en daar enorm van balen. De commissaris stelde dat de kwestie maandag aan de orde komt in het presidium (de fractievoorzitters van de partijen in Provinciale Staten). "Dan gaan we kijken hoe we hiermee moeten omgaan."
Bos was zelf niet direct bereikbaar voor een reactie.
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