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Iraanse president: Teheran zal nooit onderhandelen over defensie

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 19:28
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ISLAMABAD (ANP/RTR) - Het Iraanse raketprogramma staat niet in het voorlopige akkoord met de Verenigde Staten en dat zal nooit veranderen, verklaart de Iraanse president Masoud Pezeshkian. Teheran zal volgens hem nooit met een ander land onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten.
De president zei ook dat Iran sterk gelooft dat regionale vrede en stabiliteit alleen kunnen worden bereikt met eerlijke gesprekken en samenwerking binnen de regio. Hij deed zijn uitspraken in Islamabad tijdens een persconferentie met de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif, die bemiddelt tussen Iran en de VS.
Sharif zei dat er geen dubbele standaarden zouden moeten zijn over ballistische raketten. Iran heeft volgens hem net als andere landen het recht om deze raketten te hebben. De overeenkomst tussen Iran en de VS moet leiden tot een definitieve deal voor het stoppen van de oorlog.
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