Schaatser Snellink twee jaar langer bij Team Essent

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Beau Snellink heeft zijn contract bij Team Essent met twee seizoenen verlengd. De 24-jarige Nederlands allroundkampioen ligt nu tot medio 2028 vast bij het team van Jac Orie.

"Ik ben heel blij dat ik de komende jaren aan dit mooie team verbonden blijf", zei Snellink via Team Essent. "Het geeft veel vertrouwen dat ik nu al heb mogen bijtekenen. Dit is de ploeg die op dit moment het beste bij mij past en waar ik alleen nog maar beter denk te kunnen worden. We zitten in een heel fijn proces en daar wil ik voorlopig niet uitstappen."

Snellink heeft een goede winter achter de rug. Hij veroverde zijn eerste Nederlandse allroundtitel en pakte brons op het EK allround. Bij de WK afstanden in maart legde hij beslag op een zilveren medaille op de 5 kilometer en brons op de teampursuit.