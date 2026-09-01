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WK-leider Antonelli start bij GP Italië achteraan om motorwissel

Sport
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 19:47
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MONZA (ANP) - Formule 1-coureur Kimi Antonelli van Mercedes start zondag bij de Grote Prijs van Italië achteraan op de grid. De Italiaanse WK-leider krijgt de straf vanwege een motorwissel voor de race op Monza. Dat maakte teambaas Toto Wolff bekend in een voorbeschouwing op de website van Mercedes.
"Voor ons begint Monza met een uitdaging", zei Wolff. "Kimi krijgt een straf voor het vervangen van de motor en moet achteraan op de grid starten. Dat is teleurstellend voor hem en voor de fans die hem tijdens zijn thuisrace graag voorin de strijd hadden willen zien, maar in onze sport telt sentiment niet."
"Als je beslissingen neemt die gunstig zijn voor de strijd om het kampioenschap, betaal je daar soms op de korte termijn een prijs voor. Het doel is nu duidelijk: zoveel mogelijk plaatsen goedmaken en het maximale aantal punten binnenhalen", aldus de teambaas.
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