De Niro krijgt ere-Palm: we vechten voor onze democratie

CANNES (ANP) - De Amerikaanse acteur Robert De Niro heeft op de openingsavond van het Filmfestival van Cannes hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump en de manier waarop die de democratie en de kunstwereld bedreigt. De Niro kreeg het podium omdat hij een ere-Palm in ontvangst mocht nemen voor zijn volledige oeuvre. De prijs werd hem overhandigd door Leonardo DiCaprio.

"In mijn land vechten we als een gek voor de democratie die we te lang voor lief hebben genomen", aldus De Niro. "Dat beïnvloedt iedereen hier in de zaal omdat kunst democratisch is. Kunst is inclusief, het brengt mensen samen. Kunst omarmt diversiteit. Daarom is kunst een bedreiging voor autocraten en fascisten."

De tweevoudige Oscarwinnaar laakte dat Trump budgetten voor kunstinstituten, mensenrechtenorganisaties en onderwijs heeft geschrapt. Hij noemde ook de extra heffingen die de Amerikaanse president wil heffen op films die buiten de VS zijn gemaakt.