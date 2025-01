De rovers konden kiezen: zeg waar de buit is of je gezicht wordt openbaar

Een opvallende en unieke stap van justitie donderdagavond. Ze deelden foto's én de volledige namen van de opgepakte mannen die worden verdacht van de kunstroof in Assen. Alles om de gestolen kunststukken terug te vinden. Justitieminister Van Weel zegt nu volgens RTL Nieuws dat de verdachten zelf de keus kregen: of je zegt waar de kunstschat is, of je komt met je naam en foto online. "Ze kozen hier zelf voor."

Wat de politie donderdag deed, is hoogst uitzonderlijk. Ze maakte de voor- én achternamen bekend van de mannen die al vastzitten voor de kunstroof in Assen. Daarmee hoopt de politie op meer informatie over waar ze zijn geweest en met wie zij na de kunstroof contact hebben gehad. De topstukken die bij de kunstroof zijn buitgemaakt, een gouden helm en drie gouden armbanden, zijn nog altijd niet gevonden. De stukken waren uitgeleend aan het Drents Museum door Roemenië.