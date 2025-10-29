De Vos wil inhoudelijk raakvlakken zoeken met PVV en D66

AMSTERDAM (ANP) - Forum voor Democratie-lijsttrekker Lidewij de Vos wil kijken waar inhoudelijk raakvlakken liggen met de winnaars van de verkiezingen, D66 en PVV. FVD lijkt zelf 3 zetels te winnen en naar 6 te gaan. De Vos noemde dat in een toespraak op de uitslagenavond van de partij "een fantastische avond, wat een overwinning!" Daarna werd haar naam voor de derde keer gescandeerd door de aanwezige partijleden.

"Dit is een duidelijk signaal van de kiezer dat het roer in Nederland om moet", aldus De Vos. Voormalig lijsttrekker en partijoprichter Thierry Baudet zei nog voor de toespraak van De Vos tegen het ANP dat hij verwacht dat de partij gaat doorgroeien na deze uitslag. "Een fantastische uitslag, een verdubbeling en misschien nog meer." Volgens hem was de energie onder De Vos "beter dan die vele jaren geweest is".

"Vanavond vieren we, maar morgen begint ons werk", aldus De Vos. "Er moet nog heel veel gebeuren. Ik voel me vereerd en trots. Deze overwinning is van ons allemaal."