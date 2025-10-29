ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De Vos wil inhoudelijk raakvlakken zoeken met PVV en D66

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:50
anp291025357 1
AMSTERDAM (ANP) - Forum voor Democratie-lijsttrekker Lidewij de Vos wil kijken waar inhoudelijk raakvlakken liggen met de winnaars van de verkiezingen, D66 en PVV. FVD lijkt zelf 3 zetels te winnen en naar 6 te gaan. De Vos noemde dat in een toespraak op de uitslagenavond van de partij "een fantastische avond, wat een overwinning!" Daarna werd haar naam voor de derde keer gescandeerd door de aanwezige partijleden.
"Dit is een duidelijk signaal van de kiezer dat het roer in Nederland om moet", aldus De Vos. Voormalig lijsttrekker en partijoprichter Thierry Baudet zei nog voor de toespraak van De Vos tegen het ANP dat hij verwacht dat de partij gaat doorgroeien na deze uitslag. "Een fantastische uitslag, een verdubbeling en misschien nog meer." Volgens hem was de energie onder De Vos "beter dan die vele jaren geweest is".
"Vanavond vieren we, maar morgen begint ons werk", aldus De Vos. "Er moet nog heel veel gebeuren. Ik voel me vereerd en trots. Deze overwinning is van ons allemaal."
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

Loading