Milieudefensie: een klimaatkabinet ligt binnen handbereik

AMSTERDAM (ANP) - Een "klimaatkabinet" ligt binnen handbereik, zegt Milieudefensie nadat in de exitpoll D66 als grootste partij uit de bus is gekomen. "Het is aan D66 om dit waar te maken", aldus directeur Donald Pols van de milieubeweging. "Een klimaatkabinet met de partijen uit het groene stembusakkoord en CDA ligt binnen handbereik. Want één ding is duidelijk: Nederland kan zich geen stilstand veroorloven. We kunnen niet wachten."

In de exitpoll van Ipsos komt D66 uit op 27 zetels, een winst van 18 ten opzichte van het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer.

De exitpoll is een indicatie van de verkiezingsuitslag. Er geldt een foutmarge van een of twee zetels.