De vrouw afhankelijk van de man? Het is juist andersom

Mannen zijn afhankelijker van vaste relaties dan vrouwen. Dat verrassende inzicht beargumenteren drie onderzoekers, schrijft Trouw.

Het is een eeuwenoud, maar hardnekkig beeld: dat van de oude vrijster, de ongelukkige vrouw die maar geen man aan de haak slaat. Hopeloos ouderwets. Maar, zeg, wil een vrouw niet nog steeds liever dan een man een vaste relatie? Vrouwen praten vaker over relaties, in vrouwentijdschriften is het een geliefd onderwerp. En in films en series wordt veel vaker meegeleefd met de smachtende single vrouw die 'op zoek' is.

Toch klopt er niets van dat beeld. Sterker nog: het is andersom. Mannen zijn afhankelijker van vaste relaties dan vrouwen. En ze zijn ook meer gericht op het krijgen van een vaste partner. Die stelling beargumenteren drie onderzoekers binnenkort in wetenschappelijk vakblad Behavioral and Brain Sciences. Iris Wahring, Jeffry Simpson en Paul van Lange bogen zich over de wetenschappelijke literatuur rond sekseverschillen in heteroseksuele relaties. Ze kwamen tot het inzicht dat de rollen omgedraaid zijn.