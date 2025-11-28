De Wever: lening Oekraïne uit bevroren tegoeden fundamenteel fout

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Belgische premier Bart De Wever noemt het "fundamenteel fout" als de EU een zogenoemde reparatielening voor Oekraïne doet op basis van de bevroren Russische tegoeden. Dat schrijft hij in een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

De Commissie is momenteel bezig met het opstellen van een officieel voorstel voor zo'n lening. Die tegoeden staan bij het in België gevestigde Euroclear. De Wever zegt al maanden dat hij vreest voor Russische repercussies als er getornd wordt aan de Russische tegoeden. Hij zegt alleen akkoord te kunnen gaan als alle EU-lidstaten een garantie geven de risico's hiervoor te delen.

De Wever schrijft aan Von der Leyen dat met een reparatielening "we niet alleen een fundamenteel principe van het internationaal recht zouden schenden, maar ook extra onzekerheid zouden creëren op de internationale financiële markten". Hij schrijft ook over een reëel gevaar dat de EU het geld aan Rusland zal moeten terugbetalen.

Andere opties

Meerdere media berichten dat de Commissie mogelijk vrijdag of dit weekend met een officieel voorstel voor de lening komt. Dat is nog niet bevestigd.

EU-regeringsleiders bespreken hoe ze Oekraïne verder zullen financieren op de top van 18 december. De Commissie heeft ook andere opties bedacht, maar de reparatielening heeft de voorkeur. Een meerderheid van het Europees Parlement is daar ook voor.