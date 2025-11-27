ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Is het echt zo dat vrouwen die veel met elkaar omgaan tegelijk gaan menstrueren?

gezondheid
door Désirée du Roy
donderdag, 27 november 2025 om 14:09
ANP-543108461
Het idee klinkt romantisch of in elk geval gezellig: vrouwen die samenleven of veel tijd met elkaar doorbrengen, zouden vanzelf hun menstruatiecycli op elkaar afstemmen. Dat verhaal gaat al rond sinds de jaren 70, toen onderzoeker Martha McClintock bij studentes in een studentenhuis zou hebben gezien dat hun cycli naar elkaar toe schoven.
In de jaren 90 volgden meer studies die dit leken te bevestigen. De schuldigen zouden mysterieuze ‘olfactorische signalen’ zijn: geurstoffen of feromonen die elkaars cyclus versnellen of vertragen.
Maar inmiddels zijn we decennia jaar verder en een stuk kritischer. Strakker opgezette, moderne onderzoeken vinden vrijwel geen enkel bewijs dat vrouwen die samenleven synchroon gaan menstrueren. “Er is simpelweg geen synchronie te vinden”, zegt gynaecoloog Jewel Kling van de Mayo Clinic. En belangrijker nog: “Er bestaat geen biologisch mechanisme dat dit zou kunnen verklaren.”
Waarom geloven zoveel mensen het dan tóch? Heel eenvoudig: ons brein houdt van patronen. We onthouden de cyclusmomenten van mensen met wie we close zijn. Als je toevallig tegelijk ongesteld bent, valt dat op. Ben je een maand eerder of later niet tegelijk, dan vergeet je dat net zo makkelijk. Bovendien verschillen cycli altijd in lengte en als je lang genoeg wacht, overlapt iedere combinatie van twee cycli vanzelf een keer.
Maar dat vrouwen die in hetzelfde huis wonen op den duur tegelijk ongesteld worden, is dus een mythe.
Bron: The Guardian

Lees ook

Ongeveer de helft van de vrouwen heeft een vleesboom, velen weten het niet: "Mijn menstruatie werd heviger"Ongeveer de helft van de vrouwen heeft een vleesboom, velen weten het niet: "Mijn menstruatie werd heviger"
loading

POPULAIR NIEUWS

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

ANP-533786068

Wolf loopt dwars door Ermelo: "Dier is duidelijk gespannen"

180185567_m

Dit is wat een week zonder social media doet met de mentale gezondheid van jongeren

brain-scan-260nw-273127421

Vier breingolven: waarom je hoofd op 9, 32, 66 en 83 ineens anders werkt

WhatsApp Image 2025-11-26 at 23

Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

Loading