Is het echt zo dat vrouwen die veel met elkaar omgaan tegelijk gaan menstrueren?

Het idee klinkt romantisch of in elk geval gezellig: vrouwen die samenleven of veel tijd met elkaar doorbrengen, zouden vanzelf hun menstruatiecycli op elkaar afstemmen. Dat verhaal gaat al rond sinds de jaren 70, toen onderzoeker Martha McClintock bij studentes in een studentenhuis zou hebben gezien dat hun cycli naar elkaar toe schoven.

In de jaren 90 volgden meer studies die dit leken te bevestigen. De schuldigen zouden mysterieuze ‘olfactorische signalen’ zijn: geurstoffen of feromonen die elkaars cyclus versnellen of vertragen.

Maar inmiddels zijn we decennia jaar verder en een stuk kritischer. Strakker opgezette, moderne onderzoeken vinden vrijwel geen enkel bewijs dat vrouwen die samenleven synchroon gaan menstrueren. “Er is simpelweg geen synchronie te vinden”, zegt gynaecoloog Jewel Kling van de Mayo Clinic. En belangrijker nog: “Er bestaat geen biologisch mechanisme dat dit zou kunnen verklaren.”

Waarom geloven zoveel mensen het dan tóch? Heel eenvoudig: ons brein houdt van patronen. We onthouden de cyclusmomenten van mensen met wie we close zijn. Als je toevallig tegelijk ongesteld bent, valt dat op. Ben je een maand eerder of later niet tegelijk, dan vergeet je dat net zo makkelijk. Bovendien verschillen cycli altijd in lengte en als je lang genoeg wacht, overlapt iedere combinatie van twee cycli vanzelf een keer.

Maar dat vrouwen die in hetzelfde huis wonen op den duur tegelijk ongesteld worden, is dus een mythe.