Syrië meldt doden na Israëlische aanval op dorp in het zuiden

DAMASCUS (ANP/AFP) - Israëlische troepen hebben volgens de Syrische staatstelevisie tien mensen gedood in een dorp in het zuiden van Syrië. Onder de slachtoffers zouden vrouwen en kinderen zijn. De Israëlische krijgsmacht meldt dat zes militairen gewond raakten bij de nachtelijke operatie.

Volgens Israël kwamen de militairen in actie tegen de Libanese islamistische groepering Jamaa Islamiya. "De verdachten waren actief in Beit Jin in het zuiden van Syrië en voerden terreuraanslagen uit tegen Israëlische burgers", aldus de krijgsmacht.

Een lokale ambtenaar zegt tegen persbureau AFP dat Israël drie mannen wilde arresteren in het dorp. Dorpsbewoners zouden zich vervolgens hebben verzet. "Na de botsingen heeft de Israëlische bezettingsmacht het gebied beschoten met artillerie en drones", aldus Abdul Rahman Al-Hamrawi.

Volgens de Syrische staatstelevisie zijn tientallen gezinnen het dorp Beit Jin ontvlucht.