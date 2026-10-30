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Deadline belastingplan in zicht, kabinet lijkt nog niet te kiezen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet lijkt nog altijd geen keuze te hebben gemaakt tussen steun van de linker- of rechterflank voor het belastingplan. Dat terwijl de tijd om dat plan aan te passen opraakt. De behandeling in de Tweede Kamer gaat volgende week verder, een week later staan de stemmingen gepland. De voorstellen moeten ook nog door de Eerste Kamer en de Belastingdienst heeft tijd nodig om alle veranderingen voor te bereiden.
"Wij hebben keuzes gemaakt op de inhoud", zei premier Rob Jetten. "En daarom kan ik vandaag in de onderhandelingen een aantal hele concrete voorstellen aan oppositiepartijen voorleggen."
Opnieuw bekritiseerde de premier de keuze van meerdere oppositiepartijen om steun voor het belastingplan te verknopen met andere thema's. "Wil je bijvoorbeeld echt zware medisch-ethische thema's verbinden aan de vraag of we volgend jaar de accijns aan de pomp gaan verlagen, zodat mensen minder geld hoeven te betalen om elke dag naar werk te gaan?" De SGP heeft eisen op medisch-ethisch vlak gesteld.
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