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Winst Brits olie- en gasconcern BP naar hoogste niveau in 18 jaar

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse olie- en gasconcern BP heeft in het derde kwartaal de hoogste winst in achttien jaar behaald dankzij de sterk gestegen energieprijzen en hoge winstmarges bij raffinage door de oorlog in het Midden-Oosten. De winst bedroeg bijna 8,5 miljard dollar, tegen 2,2 miljard dollar een jaar eerder.
Topvrouw Meg O'Neill spreekt in een toelichting van "dynamische tijden met volatiliteit en verstoringen van handelsstromen die de energiemarkten blijven bepalen". Volgens haar draaien raffinaderijen op bijna volle capaciteit om aan de vraag naar benzine en diesel te kunnen voldoen. Over de eerste negen maanden zette BP een winst in de boeken van 17,4 miljard dollar. Dat was ruim 5,9 miljard dollar in dezelfde periode van 2025.
BP volgt met de sterke resultaten zijn Europese branchegenoten Shell en TotalEnergies, die eveneens hoge winsten hebben behaald in de afgelopen periode. Shell zag de winst verdubbelen naar 10,8 miljard dollar, wat het hoogste niveau sinds 2022 was.
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