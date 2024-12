Nike verkoop opnieuw minder sneakers en kleding

Sportkledingfabrikant Nike heeft opnieuw een lagere omzet en winst geboekt dan een jaar eerder. Het Amerikaanse bedrijf kampt dit jaar met toenemende concurrentie van andere sneakermerken, onder andere doordat de lancering van nieuwe succesvolle modellen van Nike uitblijft.

De omzet zakte in het tweede kwartaal van Nike's gebroken boekjaar 8 procent tot 12,4 miljard dollar (12 miljard euro). Doordat Nike meer kleding en schoenen moest afprijzen voordat ze werden verkocht, daalde ook de winst aanzienlijk. De nettowinst kwam uit op 1,2 miljard dollar, 26 procent lager dan een jaar eerder.

Nike is sinds de zomer veel van zijn waarde op de beurs in New York verloren door tegenvallende verkoopcijfers. Dat kostte toenmalig topman John Donahoe in oktober zijn functie. Hij werd opgevolgd door Elliot Hill, die terugkeerde van zijn pensioen en bekendstaat als een oudgediende binnen Nike.