Decorontwerper van iconische tv-shows en songfestival geridderd

DEN HAAG (ANP) - Roland de Groot, een van de bekendste decorontwerpers van Nederland, is donderdag benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit is een van de hoogste civiele onderscheidingen van Nederland. De 86-jarige ontwerper en artdirector kreeg de onderscheiding vanwege zijn "exceptionele bijdrage aan de Nederlandse en internationale televisie- en filmindustrie". Het erelintje werd uitgereikt door burgemeester Ton Heerts van Apeldoorn, waar de ontwerper woont.

De Groot verzorgde sinds de jaren zestig decors voor een groot aantal beroemde tv-series, zoals Pipo de Clown en Tita Tovenaar, en talloze grote televisieprogramma's, zoals Showmasters, de 1-2-3 Show van Ted de Braak en De Holidayshow. Ook voor Ron's Honeymoonquiz bedacht hij het decor, inclusief de lepels waarop bruidegommen boven een grote kom tomatensoep hingen. "Met zijn innovatieve decors schiep hij een nieuwe beeldtaal en schudde hij de sector op", aldus de gemeente Apeldoorn.

Ook werkte De Groot in de jaren zeventig en tachtig viermaal mee aan het decor en de vormgeving van het Eurovisie Songfestival. Hij introduceerde als eerste bewegende decorstukken en de zogeheten 'postcards', waarin deelnemende landen zichzelf aan de kijker konden presenteren. Dit idee van De Groot was zo succesvol dat de postcards nog steeds worden gebruikt.

Filmindustrie

Daarnaast leverde De Groot een enorme bijdrage aan de Nederlandse filmindustrie. Hij was de man achter de decors en ontwerpen van talloze filmklassiekers, waaronder Turks Fruit, Soldaat van Oranje, De Vierde Man en Zwartboek van Paul Verhoeven. "Zijn werk heeft velen geïnspireerd en het getuigt van een zeldzaam vakmanschap: kunstzinnig, zorgvuldig, vernieuwend en altijd in dienst van het verhaal", aldus de gemeente Apeldoorn.

De decorontwerper ontving de bijzondere koninklijke onderscheiding na aanbevelingen van Joop van den Ende, Paul Verhoeven, John de Mol, songfestivalorganisatie European Broadcasting Union (EBU) en het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.