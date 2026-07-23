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Traangas ingezet bij Albanees protest tegen hotel familie Trump

Samenleving
door Redactie
donderdag, 23 juli 2026 om 12:10
bijgewerkt om donderdag, 23 juli 2026 om 12:18
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De politie van Albanië heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen de bouw van een hotel van Ivanka Trump en Jared Kushner, de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump. Demonstranten verzetten zich al weken tegen de komst van het luxeresort in een beschermd natuurgebied en houden donderdag een nieuwe grote bijeenkomst in de hoofdstad Tirana.
De politie is in groten getale aanwezig om te voorkomen dat de demonstranten dicht bij het parlement kunnen komen. Eerder kwam het op diezelfde plek ook al tot confrontaties tussen demonstranten en de politie. Ook werd er al met eieren naar parlementariërs gegooid.
De woede onder burgers werd aangewakkerd door het toerismeproject van Trump en Kushner, maar dat hotel is inmiddels symbool komen te staan voor bredere onvrede over het regeringsbeleid. Mensen protesteren bijvoorbeeld ook tegen corruptie en een gebrek aan transparantie.

Kanye West

De demonstratie van donderdag was gepland op de dag dat het parlement naar verwachting gaat instemmen met een subsidie van 4 miljoen euro voor een concert van de omstreden rapper Ye, ook bekend als Kanye West. Volgens premier Edi Rama had het concert in een tijdelijk stadion eerder deze maand niet kunnen doorgaan als hij het geld niet had toegezegd en zou dat gênant zijn geweest voor Albanië.
Tegenstanders reageerden dat het juist beschamend is om een artiest te laten optreden die antisemitische en nazistische uitspraken heeft gedaan. De subsidie wakkerde de woede van de demonstranten verder aan, die op dat moment al een maand aan het demonstreren waren.
Rama legde de kritiek naast zich neer en ontving Ye in zijn kantoor.
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