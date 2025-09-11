Deel centrum Amsterdam veiligheidsrisicogebied om wapenincidenten

AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam stelt een veiligheidsrisicogebied in voor het noordelijke deel van de wijk Burgwallen Oude Zijde. De politie mag er preventief fouilleren om te controleren op wapenbezit. Halsema heeft dit besluit genomen omdat het aantal incidenten met (vuur)wapens is toegenomen en omdat er meer (vuur)wapens in delen van de binnenstad worden gevonden. Onder het gebied vallen onder andere de Wallen, de Dam, het Damrak en de ondergrondse metrostations.

Iedereen kan gefouilleerd worden, ook mensen die niet worden verdacht van wapenbezit. De maatregel is de komende zes weken van kracht.