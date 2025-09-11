Aandelenbeurzen in New York stijgen na inflatiecijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag omhoog. Beleggers verwerkten nieuwe inflatiecijfers van de Verenigde Staten. De consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld stegen in augustus 0,4 procent ten opzichte van juli, wat iets meer was dan economen in doorsnee hadden verwacht.

De ontwikkeling van de consumentenprijzen speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De markten gaan er vooralsnog van uit dat de Fed volgende week de rente met een kwart procentpunt verlaagt. Daarbij spelen signalen van een afzwakkende arbeidsmarkt ook mee. Het aantal uitkeringsaanvragen steeg vorige week naar het hoogste niveau van de afgelopen vier jaar, meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 45.650 punten. De brede S&P 500-index won 0,4 procent tot 6554,98 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg ook 0,4 procent tot 21.976 punten.

Staatsobligaties

Amerikaanse staatsobligaties stegen in waarde, wat betekent dat de rente erop daalt. De dollar stond onder druk na de zwakke arbeidsmarktcijfers. De euro won bijna 0,3 procent ten opzichte van de Amerikaanse munt en was 1,1737 dollar waard.

De S&P 500-index sloot woensdag voor de tweede dag op rij op een nieuw recordniveau, mede door een onverwachte daling van de Amerikaanse producentenprijzen. De producentenprijzen kunnen invloed hebben op de inflatie omdat bedrijven ze doorberekenen aan afnemers. Bij sterk stijgende afzetprijzen kan de inflatie toenemen, terwijl dalende prijzen de inflatie afremmen.

Oracle

Oracle zakte ruim 3 procent. Het softwarebedrijf werd woensdag 36 procent meer waard door sterke resultaten en groeivooruitzichten als gevolg van de forse investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Ook meldde zakenkrant The Wall Street Journal dat OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, voor 300 miljard dollar rekenkracht gaat inkopen van Oracle.

Nebius zakte 0,6 procent. Het in Amsterdam gevestigde techbedrijf, dat vorig jaar werd afgesplitst van het Russische technologiebedrijf Yandex, heeft ongeveer 3,8 miljard dollar opgehaald met de verkoop van converteerbare obligaties en nieuwe aandelen. Nebius wil het geld gebruiken om meer grond en computercapaciteit te verwerven na de onlangs gesloten miljardendeal met Microsoft.