Slowakije steunt geen nieuwe sanctiepakketten tegen Rusland

BRATISLAVA (ANP) - Slowakije steunt geen nieuwe EU-sanctiepakketten meer tegen Rusland. Dat heeft de Slowaakse premier Robert Fico donderdag gezegd tijdens een persconferentie. Fico wil in ruil voor eventuele steun dat de Europese Commissie met concrete voorstellen komt om de Europese elektriciteitsprijzen te verlagen. Ook wil Slowakije af van de "strenge klimaatdoelstellingen", zodat de autoproductie in Slowakije en de rest van Europa veilig kan worden gesteld.

Momenteel wordt er in de EU gewerkt aan een negentiende sanctiepakket. Slowakije lag bij het achttiende sanctiepakket lang dwars, maar stemde daar na toezeggingen uiteindelijk toch mee in. Voor het instellen van sancties is de goedkeuring van alle 27 lidstaten nodig.

Fico ziet het nut van sancties tegen Rusland niet in, zei hij verder op de gezamenlijke persconferentie met voorzitter van de EU-leiders António Costa. Alle sanctiepakketten hebben de houding van Rusland en de situatie aan het front in Oekraïne niet veranderd, zei hij.