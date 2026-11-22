ANTALYA (ANP) - Een deel van de Europese delegatie heeft zondag tijdens de plenaire slotvergadering van de VN-klimaattop in Antalya de zaal verlaten. Onder hen was ook zeker een Nederlandse diplomaat. De reden van hun vertrek is onduidelijk.

In totaal verlieten naar schatting enkele tientallen mensen de zaal, waar de slotvergadering momenteel bezig is. De klimaattop dreigt uit te draaien op een mislukking, omdat de bijna tweehonderd landen er niet in zijn geslaagd overeenstemming te bereiken over een slotverklaring. Hierover is het tijdens de vergadering nog niet gegaan.