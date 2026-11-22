SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - Zuid-Korea neemt maatregelen om de onrust op de beurs in Seoul tegen te gaan. De Zuid-Koreaanse aandelenmarkt is erg gevoelig voor de ontwikkelingen rond AI en de laatste tijd is een uitverkoop gaande onder AI- en chipbedrijven door zorgen bij beleggers of de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie wel terugverdiend kunnen worden. Ook is er vrees voor strengere regelgeving in de Verenigde Staten rond de bouw van AI-datacenters.

De minister van Financiën, de centralebankpresident en andere hoge functionarissen hielden zondag spoedoverleg. Er werd onder meer besloten dat er een speciaal fonds moet komen dat ingezet kan worden voor het stabiliseren van de aandelenmarkt en versoepeling van regelgeving voor aandeleninkopen van bedrijven om zo sterke koersschommelingen te beperken.

Vrijdag sloot de Zuid-Koreaanse Kospi meer dan 5 procent in het rood. De index is sinds een piek in juni met bijna de helft gedaald, door zware verliezen voor chipbedrijven als Samsung en SK Hynix. Op Wall Street werden vrijdag eveneens zeer zware verliezen geleden.