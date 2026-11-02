Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deel Friese politiek pleit voor financiële steun zeehondenopvang

Samenleving
door anp
anp021126070 1
Volg ons op Google Nieuws
LEEUWARDEN (ANP) - De provincie Friesland zou voor iedere inwoner 1 euro moeten doneren voor het behoud van de zeehondenopvang langs de Waddenzee, wat neerkomt op zo'n 665.000 euro. Daarvoor pleit een deel van de Friese politiek, omdat een faillissement dreigt voor zeehondencentrum WEC in Lauwersoog. Onder meer D66, PvdA, GroenLinks en SP overwegen volgende week bij de behandeling van de begroting met een concreet voorstel te komen.
Het vorig jaar geopende Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) in het Groningse dorp Lauwersoog, net buiten Friesland, kampt met financiële problemen. Het bestuur en de raad van toezicht kondigden drie weken geleden aan dat ze een faillissement moeten aanvragen. Door donaties uit de samenleving (al 1,3 miljoen euro) kan dat voorlopig worden uitgesteld.
De meeste zeehonden die bij het WEC worden opgevangen, komen uit het Friese deel van de Waddenzee. Oppositiepartijen in Provinciale Staten vinden dat Friesland daarom financieel zou moeten bijdragen aan behoud van de opvang.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Verwarming uit in de slaapkamer? Onder 15 graden loop je meer risico op schimmel

0a5af77d-dc94-4b7d-96bc-12f738238bd5

Is bruine rijst écht gezonder? Het antwoord is minder simpel dan je denkt

generated-image (1)

Onderzoekers: eet van de kiwi ook de schil. Maar was hem wel goed

AA2bBPu7

Plaque in je slagaders verdwijnt niet, maar kan wel stabieler worden: zo verklein je de kans op een hartinfarct

generated-image (2)

In Amerika het dubbele verdienen? Bij deze drie beroepen verschilt het loon flink

Een vrouw haalt een wit draadloos oordopje uit haar oor.

Hoe vaak maak je je oren schoon? Met een wattenstaafje doe je meer kwaad dan goed

Loading