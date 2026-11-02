Deel Friese politiek pleit voor financiële steun zeehondenopvang

LEEUWARDEN (ANP) - De provincie Friesland zou voor iedere inwoner 1 euro moeten doneren voor het behoud van de zeehondenopvang langs de Waddenzee, wat neerkomt op zo'n 665.000 euro. Daarvoor pleit een deel van de Friese politiek, omdat een faillissement dreigt voor zeehondencentrum WEC in Lauwersoog. Onder meer D66, PvdA, GroenLinks en SP overwegen volgende week bij de behandeling van de begroting met een concreet voorstel te komen.

Het vorig jaar geopende Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) in het Groningse dorp Lauwersoog, net buiten Friesland, kampt met financiële problemen. Het bestuur en de raad van toezicht kondigden drie weken geleden aan dat ze een faillissement moeten aanvragen. Door donaties uit de samenleving (al 1,3 miljoen euro) kan dat voorlopig worden uitgesteld.

De meeste zeehonden die bij het WEC worden opgevangen, komen uit het Friese deel van de Waddenzee. Oppositiepartijen in Provinciale Staten vinden dat Friesland daarom financieel zou moeten bijdragen aan behoud van de opvang.