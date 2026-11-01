Je haalt je oordopjes uit na een wandeling en ziet er een geel randje op zitten. Tijd om je oren eens goed schoon te maken? Volgens Santé en Thuisarts is het antwoord kort: bijna nooit.

Hoe vaak moet je je oren schoonmaken?

Je gehoorgang hoef je niet schoon te maken, die reinigt zichzelf. Oorsmeer beschermt de huid tegen vuil en bacteriën en voorkomt dat de gehoorgang uitdroogt. Door praten en kauwen schuift het langzaam naar buiten, waar het opdroogt en eruit valt.

De oorschelp en de opening was je met water en een washandje. Dat is alles. De huisartsenrichtlijn Slechthorendheid van het NHG noemt oorsmeer pas een probleem als het de gehoorgang helemaal afsluit.

Wat doen oordopjes met dat oorsmeer?

Een oordopje zit precies op de plek waar het smeer naar buiten wil. Het houdt het tegen en kan het bij het indrukken een stukje terugduwen. De Belgische richtlijnensite Gezondheid en Wetenschap noemt oordopjes en wattenstaafjes daarom een risico: ze stimuleren volgens de site de aanmaak van oorsmeer en duwen het dieper het oor in.

Daar komt de hygiëne bij. Op dopjes die dagelijks in je oor zitten, hopen oorsmeer, stof en bacteriën zich op, schreef Kassa op basis van KNO.nl. Dat is slecht voor je oren en voor het geluid.

Hetzelfde geldt voor een hoortoestel. Volgens het NHG kan een prop die de gehoorgang niet helemaal afsluit dan al rondzingen geven, een fluittoon uit het apparaat.

Is een wattenstaafje dan toch handig?

Nee, en daar zijn KNO-artsen het al jaren over eens. Een wattenstaafje schuift het smeer dieper naar binnen, kan de dunne huid van de gehoorgang beschadigen en in het ergste geval het trommelvlies raken. WEL schreef eerder over waarom je je oren niet met een wattenstaafje schoonmaakt . Het staafje mag alleen bij wat je aan de buitenkant ziet.

Ik adviseer mijn patiënten altijd om nooit met een wattenstaafje de gehoorgang in te gaan - Liane Tan, KNO-arts in Tergooi

Hoe maak je je oordopjes schoon?

Kassa geeft vier stappen:

Haal zichtbaar vuil weg met een tandenstoker of een oude, droge tandenborstel, met de luidspreker naar beneden. Veeg ze af met een wattenstaafje of keukenpapier met een beetje alcohol. Houd het nauwelijks vochtig, want veel dopjes zijn niet waterdicht. Losse rubberen dopjes mogen in warm sop. Laat alles helemaal drogen voor je ze weer indoet.

Geef je oren daarnaast af en toe een pauze, zodat het smeer zijn weg naar buiten kan vinden.

Mijn oor voelt dicht, wat nu?

Bij veel oorsmeer kun je volgens Thuisarts je oor voorzichtig druppelen met lauw water. KNO-arts Tan adviseerde in 2021 tegenover Radar een paar druppels zonnebloem- of olijfolie. “Hierdoor weekt de oorsmeer los. Het komt er dan vaak vanzelf uit.” Doe dit niet als je een gaatje in je trommelvlies of trommelvliesbuisjes hebt.

Een volledig afgesloten gehoorgang kan je gehoor 10 tot 30 decibel laten dalen, meldt Gezondheid en Wetenschap. Oorsmeeroplossende sprays van de drogist hebben volgens het NHG geen aangetoonde werking. Ook eerder bleek dat wattenstaafjes vooral schade aanrichten

Wanneer ga je naar de huisarts?

Je oor blijft na een paar dagen druppelen dicht.

Je hoort minder, hebt pijn, jeuk, een piep of zoemtoon of wordt duizelig.

Je hebt een gaatje in je trommelvlies of buisjes en wilt niet zelf druppelen.

De huisarts of assistent kan het oor dan uitspuiten met water van ongeveer 37 graden. Heb je er vaak last van, dan kan dat volgens Gezondheid en Wetenschap een of twee keer per jaar.

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