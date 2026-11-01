Je haalt je oordopjes uit na een wandeling en ziet er een geel randje
op zitten. Tijd om je oren
eens goed schoon te maken? Volgens Santé
en Thuisarts is het antwoord kort: bijna nooit.
Hoe vaak moet je je oren
schoonmaken?
Je gehoorgang hoef je niet schoon te maken, die reinigt zichzelf.
Oorsmeer beschermt de huid tegen vuil en bacteriën en voorkomt dat de
gehoorgang uitdroogt. Door praten en kauwen schuift het langzaam naar
buiten, waar het opdroogt en eruit valt.
De oorschelp en de opening was je met water en een washandje. Dat is
alles. De huisartsenrichtlijn Slechthorendheid van het NHG noemt
oorsmeer pas een probleem als het de gehoorgang helemaal afsluit.
Wat doen oordopjes met dat
oorsmeer?
Een oordopje zit precies op de plek waar het smeer naar buiten wil.
Het houdt het tegen en kan het bij het indrukken een stukje terugduwen.
De Belgische richtlijnensite Gezondheid en Wetenschap noemt oordopjes en
wattenstaafjes daarom een risico: ze stimuleren volgens de site de
aanmaak van oorsmeer en duwen het dieper het oor in.
Daar komt de hygiëne bij. Op dopjes die dagelijks in je oor zitten,
hopen oorsmeer, stof en bacteriën zich op, schreef
Kassa
op basis van KNO.nl. Dat is slecht voor je oren en voor het
geluid.
Hetzelfde geldt voor een hoortoestel. Volgens het NHG kan een prop
die de gehoorgang niet helemaal afsluit dan al rondzingen geven, een
fluittoon uit het apparaat.
Is een wattenstaafje dan
toch handig?
Nee, en daar zijn KNO-artsen het al jaren over eens. Een
wattenstaafje schuift het smeer dieper naar binnen, kan de dunne huid
van de gehoorgang beschadigen en in het ergste geval het trommelvlies
raken. WEL schreef eerder over waarom
je je oren niet met een wattenstaafje schoonmaakt
. Het staafje mag
alleen bij wat je aan de buitenkant ziet.
Ik adviseer mijn patiënten altijd om nooit met een wattenstaafje de gehoorgang in te gaan- Liane Tan, KNO-arts in Tergooi
Hoe maak je je oordopjes
schoon?
Kassa geeft vier stappen:
- Haal zichtbaar vuil weg met een tandenstoker of een oude, droge
tandenborstel, met de luidspreker naar beneden.
- Veeg ze af met een wattenstaafje of keukenpapier met een beetje
alcohol. Houd het nauwelijks vochtig, want veel dopjes zijn niet
waterdicht.
- Losse rubberen dopjes mogen in warm sop.
- Laat alles helemaal drogen voor je ze weer indoet.
Geef je oren daarnaast af en toe een pauze, zodat het smeer zijn weg
naar buiten kan vinden.
Mijn oor voelt dicht, wat nu?
Bij veel oorsmeer kun je volgens Thuisarts je oor voorzichtig
druppelen met lauw water. KNO-arts Tan adviseerde in 2021 tegenover
Radar een paar druppels zonnebloem- of olijfolie. “Hierdoor weekt de
oorsmeer los. Het komt er dan vaak vanzelf uit.” Doe dit niet als je een
gaatje in je trommelvlies of trommelvliesbuisjes hebt.
Een volledig afgesloten gehoorgang kan je gehoor 10 tot 30 decibel
laten dalen, meldt Gezondheid en Wetenschap. Oorsmeeroplossende sprays
van de drogist hebben volgens het NHG geen aangetoonde werking. Ook eerder
bleek dat wattenstaafjes vooral schade aanrichten
.
Wanneer ga je naar de
huisarts?
- Je oor blijft na een paar dagen druppelen dicht.
- Je hoort minder, hebt pijn, jeuk, een piep of zoemtoon of wordt
duizelig.
- Je hebt een gaatje in je trommelvlies of buisjes en wilt niet zelf
druppelen.
De huisarts of assistent kan het oor dan uitspuiten met water van
ongeveer 37 graden. Heb je er vaak last van, dan kan dat volgens
Gezondheid en Wetenschap een of twee keer per jaar.
Meer weten?
Bronnen: Santé
,
Radar
,
NHG