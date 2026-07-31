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Deel Griekse voorstad van Athene geëvacueerd om bosbranden

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 18:07
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ATHENE (ANP/AFP) - Er zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken bij de Griekse hoofdstad Athene. Deze kunnen zich vanwege de harde wind snel verspreiden, waarschuwt de brandweer. Een deel van een voorstad ten westen van Athene moest worden geëvacueerd.
Haidari ligt ongeveer 11 kilometer verwijderd van het centrum van Athene. De brand woedt op een berg in de buurt van de voorstad. Meer dan honderd brandweerlieden zijn bezig met bluswerkzaamheden.
Griekenland is in tegenstelling tot Frankrijk en Spanje eerder deze zomer relatief gespaard gebleven van hittegolven en grote branden. Premier Kyriakos Mitsotakis waarschuwde donderdag dat het land moeilijke dagen tegemoetgaat.
Op Kreta woedt ook een grote natuurbrand, net als op de eilanden Paros en Kalymnos.
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