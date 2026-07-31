Waarom meisjes veel meer op social media zitten dan jongens (en waarom dat geen toeval is

Meisjes scrollen, jongens gamen. Het klinkt als een spreekwoord uit 1998, maar de nieuwste OECD-cijfers laten zien dat het anno 2026 nog steeds pijnlijk klopt. In Nederland en de meeste andere rijke landen zitten 15-jarige meisjes structureel langer op social media dan hun mannelijke leeftijdgenoten. Chili spant de kroon: bijna vijftig uur per week, alsof het een fulltime baan is. Zonder salaris, met veel bijwerkingen.

Dat verschil is geen kwestie van "meisjes houden nu eenmaal van kletsen". Er zit een aardig gestapelde combinatie achter van hoe platforms zijn gebouwd, hoe kinderen opgroeien en welke rol social media in hun sociale leven speelt. Tijd om die stapel uit te pakken.

Het verschil in cijfers

De harde data komen uit het OESO-rapport How's Life for Children in the Digital Age? en het internationale PISA-onderzoek van 2022. Op OESO-gemiddelde zit 65 procent van de meisjes van vijftien drie uur of meer per dag op social media. Bij jongens is dat 55 procent. Klein verschil op papier, groot verschil in praktijk: reken maar door over een schooljaar.

Het spiegelbeeld staat op de gamekant. Acht procent van de jongens gamet zeven uur of meer op een doordeweekse dag. Bij meisjes is dat drie procent. Jongens zijn dus niet minder schermverslaafd — ze zitten alleen op een ander scherm. Dat maakt het debat over "kinderen en telefoons" meteen ingewikkelder dan de simpele ban die apparaten-reflex suggereert.

Meisjes en jongens zijn niet minder schermverslaafd dan elkaar. Ze zijn alleen verslaafd aan verschillende schermen.

Waarom die platforms meisjes beter vasthouden

Instagram, TikTok , Snapchat en Pinterest zijn geen neutrale doorgeefluikjes. Het zijn zorgvuldig getunede engagement-machines, en ze blijken uitzonderlijk goed te werken op precies die dingen waar tienermeisjes gevoelig voor zijn: sociale vergelijking, uiterlijk, likes en het onderhouden van vriendschapsnetwerken. Europees Parlement-onderzoek uit 2023 laat zien dat Facebook , Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp en Pinterest binnen de EU allemaal een vrouwelijk overwicht kennen. Twitter , Reddit, Discord, Twitch en LinkedIn worden juist gedomineerd door mannen — platforms rond nieuws, opinie, gaming en carrière.

Meisjes gebruiken social media bovendien anders. Ze posten vaker selfies, gebruiken meer filters, bewerken meer foto's en verwijderen ook vaker posts die "niet goed vielen". Jongens updaten hun profiel voornamelijk rond sport en techniek. De platforms belonen dat eerste gedrag met likes, dopamine en algoritmische zichtbaarheid. Wie zichzelf voortdurend presenteert, blijft langer plakken.

Sociale rollen die niemand meer benoemt

De rolverdeling begint niet bij de eerste smartphone. Vanaf de kleuterleeftijd worden meisjes gestimuleerd om relaties, uiterlijk en emotionele afstemming belangrijk te vinden — jongens krijgen actie, competitie en fysiek spel. Dat is geen samenzwering, maar wel een keihard patroon dat door speelgoedmarketing, opvoeding en peergroepen wordt versterkt. Social media bieden vervolgens precies het podium waar die rolverwachting het beste tot bloei komt: continu contact, sociale bevestiging, uiterlijke vergelijking.

Meisjes hechten meetbaar meer belang aan populariteit en positieve sociale ervaringen dan jongens, en voelen negatieve interacties zwaarder. Ze zijn ook vaker dan jongens bijna continu online in contact met vrienden en familie: 38 procent tegen 31 procent. En 55 procent van de meisjes zegt social media te gebruiken om te ontsnappen aan nare gevoelens, tegen 36 procent van de jongens. Dat is geen scrollen uit verveling — dat is emotieregulatie via een telefoon.

De prijs van al dat scrollen

De schade in cijfers Twaalf procent van de 15-jarige meisjes vertoont problematisch social­mediagebruik, tegenover acht procent van de jongens. Tweeëntwintig procent van de meisjes voelt zich angstig of nerveus zonder telefoon; bij jongens is dat dertien procent. Meer social­mediatijd hangt bij meisjes sterker samen met depressieve klachten, slaapproblemen, angst en negatieve lichaamsbeleving dan bij jongens. Jongens kampen juist vaker met gamestoornissen en riskanter online gedrag. Onder een op de zes kinderen van 11 tot 15 jaar in OESO-landen komt cyberpesten voor — meisjes vaker als slachtoffer, jongens vaker als dader.

Wie denkt dat dit tijdelijk pubergedrag is dat vanzelf overwaait, moet nog eens goed kijken. Excessief socialmediagebruik — grofweg boven de twee uur per dag — hangt in de wetenschappelijke literatuur consistent samen met depressie, angst, verstoord lichaamsbeeld en slaaptekort. En ja, dat effect is bij meisjes groter. Niet omdat meisjes fragieler zijn, maar omdat de content die ze consumeren en produceren draait om vergelijking. Een jongen die zes uur Fortnite speelt vergelijkt zijn skill met andere spelers. Een meisje dat zes uur op Instagram scrolt vergelijkt haar leven, haar lichaam en haar populariteit met een oneindig gefilterd universum.

Excessief scrollen is voor meisjes geen kwestie van "even bijkletsen". Het is voortdurend jezelf meten aan een gefilterd universum.

Het gat wordt kleiner — helaas niet zoals we hoopten

Recent onderzoek uit januari 2026 van Internet Matters laat zien dat de kloof tussen jongens en meisjes langzaam kleiner wordt. Maar niet omdat meisjes minder scrollen: jongens gaan juist méér lijken op meisjes qua social­mediagebruik, inclusief de bijkomende schade. Blootstelling van jongens aan online kwetsuren stijgt, en op verschillende terreinen halen ze de meisjes in qua stressniveaus.

De les daaruit is oncomfortabel voor iedereen die hoopte dat "meisjesproblemen op social media" met een paar TikTok-ban-experimenten en wat meer schoolmediawijsheid opgelost worden. Het probleem zit dieper: in het ontwerp van de platforms, in hoe kinderen worden gesocialiseerd, en in het gemak waarmee ouders en scholen deze schermen als digitale oppas hebben omarmd. Dat gaat een verbod op mobieltjes in de schoolklas niet oplossen.

Wat nu?

De OESO waarschuwt terecht dat een simpele ban of laat vrij-aanpak niets oplevert. Wat wél helpt: platformregulering (zoals de Digital Services Act, mits streng gehandhaafd), betere leeftijdsverificatie, transparantie over algoritmes, en — misschien wel belangrijkst — dat volwassenen zich ook eens afvragen waarom ze het normaal vinden dat een 15-jarige gemiddeld 35 uur per week op sociale media zit. Dat is bijna een schoolweek. Voor iets wat geen enkele volwassene twintig jaar geleden nodig had om overeind te blijven.

Dat meisjes meer scrollen dan jongens is dus geen curiositeit uit een OECD-grafiek. Het is het logische resultaat van platforms die precies weten wat werkt op wie, en van een samenleving die dat de afgelopen vijftien jaar keurig heeft laten gebeuren.

Meer weten?