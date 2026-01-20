ECONOMIE
Deel Kyiv zonder verwarming na aanval

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 8:10
anp200126079 1
KYIV (ANP/RTR) - In de Oekraïense hoofdstad Kyiv zitten na een Russische aanval duizenden gebouwen zonder verwarming. Dat meldt burgemeester Vitali Klitsjko, die spreekt over 5635 getroffen panden. Het zou in de meeste gevallen gaan om hoogbouw die eerder deze maand ook al zonder verwarming kwam te zitten door Russische aanvallen.
Nieuwssite Kyiv Independent schrijft dat 's nachts aanvallen plaatsvonden met drones en raketten. Daardoor zou ook de watervoorziening zijn verstoord in een deel van de stad. Rusland heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd op energie-infrastructuur in Oekraïne. Dat leidde in het land tot grootschalige en soms langdurige stroomuitval in de koude wintermaanden.
