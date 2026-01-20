Veel minder Chinese toeristen in Japan door rel rond Taiwan

TOKIO (ANP/AFP/RTR) - Het aantal Chinese toeristen in Japan is in december sterk gedaald door de oplopende diplomatieke spanningen tussen China en Japan over Taiwan. Volgens de Japanse overheid nam het aantal Chinese bezoekers in de laatste maand van 2025 met bijna de helft af tot 300.000 in vergelijking met een jaar eerder.

De Japanse premier Sanae Takaichi had in november gezegd dat Japan militair kan ingrijpen bij een conflict tussen China en Taiwan, dat door Beijing als een afvallige provincie wordt gezien. Daarop kwam China met een negatief reisadvies voor Japan. In december waren Chinezen goed voor minder dan 10 procent van alle toeristen in Japan. Dat was in de eerste elf maanden van het jaar nog een kwart van de bezoekers aan het Aziatische land.

Over heel 2025 verwelkomde Japan het nieuwe record van 42,7 miljoen toeristen. Daarmee werd het record van bijna 37 miljoen uit 2024 verbroken. Die toeristen gaven vorig jaar in totaal 9,5 biljoen yen uit, omgerekend 51 miljard euro.