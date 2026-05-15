Deel opvarenden Hondius gaat in quarantaine in Rotterdamse haven

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 16:50
ROTTERDAM (ANP) - In de Rotterdamse haven worden 23 portakabins klaargemaakt om de buitenlandse opvarenden van cruiseschip Hondius op te vangen. Of ze daar daadwerkelijk de verplichte quarantaineperiode van zes weken blijven, is nog onduidelijk. Maar met die optie wordt wel rekening gehouden, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond, die de bemanning en het medische personeel gaat testen bij aankomst.
Het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam, waar het naar verwachting maandagochtend arriveert. Aan boord zijn nog 27 mensen: 25 bemanningsleden en 2 medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onder hen vier Nederlanders, die thuis in quarantaine gaan. De overige 23 opvarenden komen uit de Filipijnen (17), Oekraïne (4), Rusland (1) en Polen (1).
Op het schip zijn vooralsnog geen nieuwe mogelijke besmettingen met het hantavirus gemeld. Dat liet topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag weten na contact met de kapitein.
