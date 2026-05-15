ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky: Rusland probeert Belarus dieper in oorlog te trekken

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 mei 2026 om 16:43
anp150526112 1
KYIV (ANP) - Rusland probeert bondgenoot Belarus dieper in de oorlog met Oekraïne te trekken, stelt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens hem zijn de Russen van plan om vanuit Belarus ofwel Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen.
"We weten dat er meer contact is geweest tussen de Russen en president Aleksandr Loekasjenko", schrijft Zelensky op X. "De bedoeling is om hem te overtuigen zich aan te sluiten bij nieuwe Russische agressieve operaties."
De Russen hebben eerder het Belarussische grondgebied gebruikt om aanvallen op Oekraïne uit te voeren, onder meer bij het begin van de invasie op 24 februari 2022. Belarus grenst aan het noorden van Oekraïne, maar ook aan NAVO-landen Polen, Litouwen en Letland.
Volgens Zelensky zouden de Russen vanuit Belarus beide kanten kunnen aanvallen. Hij heeft de Oekraïense krijgsmacht opdracht gegeven zich voor te bereiden op aanvallen uit de richting van Belarus.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

158872783_m

Geld: Hoeveel ‘gelijker’ is Nederland eigenlijk dan Duitsland, Frankrijk of Scandinavië?

ANP-558157533

Wie loopt écht risico in de nieuwe strijd om de hypotheekrenteaftrek?

Scherm­afbeelding 2026-05-15 om 14.32.18

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

210050667_m

Nieuwe UFO-files suggereren dat er iets vreemds aan de hand is in de lucht

189295584_m

Reizen in oorlogstijd: nu het Midden-Oosten en Afrika onveilig ziijn én vliegen duurder wordt

Loading