Zelensky: Rusland probeert Belarus dieper in oorlog te trekken

KYIV (ANP) - Rusland probeert bondgenoot Belarus dieper in de oorlog met Oekraïne te trekken, stelt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens hem zijn de Russen van plan om vanuit Belarus ofwel Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen.

"We weten dat er meer contact is geweest tussen de Russen en president Aleksandr Loekasjenko", schrijft Zelensky op X. "De bedoeling is om hem te overtuigen zich aan te sluiten bij nieuwe Russische agressieve operaties."

De Russen hebben eerder het Belarussische grondgebied gebruikt om aanvallen op Oekraïne uit te voeren, onder meer bij het begin van de invasie op 24 februari 2022. Belarus grenst aan het noorden van Oekraïne, maar ook aan NAVO-landen Polen, Litouwen en Letland.

Volgens Zelensky zouden de Russen vanuit Belarus beide kanten kunnen aanvallen. Hij heeft de Oekraïense krijgsmacht opdracht gegeven zich voor te bereiden op aanvallen uit de richting van Belarus.