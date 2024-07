Deel RAI in Amsterdam ontruimd na melding over verdacht pakketje

AMSTERDAM (ANP) - Een deel van de RAI in Amsterdam is woensdagochtend ontruimd nadat er een melding van een verdacht pakketje was binnengekomen bij de politie. Er wordt nu onderzoek gedaan, laat een woordvoerder van de politie weten.

Het verdachte pakketje zou bij een van de ingangen van het evenementencentrum liggen. De ingang en het gebied eromheen zijn afgezet. Welk deel van het pand precies ontruimd wordt en hoeveel mensen er in het gebouw aanwezig zijn, kan de politiewoordvoerder niet zeggen.