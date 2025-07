Deelnemers mars tegen asielwetten weer terug op Schouwburgplein

ROTTERDAM (ANP) - Zo'n driehonderd mensen die zondagmiddag meeliepen in een protestmars door Rotterdam tegen de asielwetten zijn weer terug op het Schouwburgplein. Daar werden zij al zingend onthaald met een aangepaste versie van een nummer van Ramses Shaffy, met onder meer de tekst "bid, bed, bad, brood, bescherming en begeleiding is een mensenrecht".

Iemand van de Pauluskerk, die het protest samen met onder meer Netwerk Ongedocumenteerden Onderdak en Stichting ROS organiseerde, meldt dat de actie inmiddels ten einde loopt. Wel wordt er nog gedanst op het plein.

Het ging om een protest tegen de strafbaarstelling van illegaliteit en hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning, die deel uitmaakt van de asielwetten waarmee de Tweede Kamer vorige week instemde. Zondag werd bekend dat de Raad van State ernaar streeft begin september advies uit te brengen over het strafbaar stellen van illegaliteit. De verwachting is dat dit gebeurt voordat de Eerste Kamer, die nog over de wetten moet stemmen, weer aan het werk gaat.