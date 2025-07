NFF: Van den Berg was een 'meester in vele genres'

UTRECHT (ANP) - Rudolf van den Berg was "een meester in veel verschillende genres". Dat zegt artistiek directeur Ido Abram van het Nederlands Film Festival (NFF) in een korte reactie op het overlijden van de Nederlandse cineast. Van den Berg won in zijn leven vijf Gouden Kalveren. In 2010 opende zijn film Tirza het festival in Utrecht.

De regisseur overleed zaterdagavond plotseling, op 76-jarige leeftijd. Hij was bekend om zijn boekverfilmingen. Zo verfilmde hij van schrijver Leon de Winter de boeken Zoeken naar Eileen en Bastille en het boek De avonden van Gerard Reve.

Van den Berg is de derde grote naam uit de Nederlandse filmwereld in korte tijd die overlijdt. In mei overleed scenarist Gerard Soeteman. Begin juli overleed producent Rob Houwer, die films als Turks Fruit en Soldaat van Oranje maakte.