Paternotte ziet uitslag verkiezingen als 'steun in rug coalitie'

DEN HAAG (ANP) - D66-fractievoorzitter Jan Paternotte noemt de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen een "steun in de rug voor de coalitie". D66 won in totaal 57 zetels, VVD kreeg er 66 zetels bij. CDA verloor 19, maar kreeg wel meer stemmen dan in 2022.

Na het verschijnen van de eerste exitpolls van een viertal gemeenten zei premier en D66-leider Rob Jetten woensdagavond nog dat hij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen "totaal niet" ziet als een eerste test voor de coalitie. "We zijn drie weken bezig. En daar kan je dan denk ik nog weinig over zeggen wat deze uitslag daarvoor betekent. Ook omdat in veel gemeentes lokale partijen meedoen. En die hebben het wederom heel goed gedaan."

Paternotte vond het de ochtend na de verkiezingen lastig om de grote zetelwinst voor lokale partijen te duiden. "Het is zeker zo dat door de winst van lokale partijen landelijke partijen extra hun best moeten doen."

"Je ziet dat het in veel gemeenten heel erg verdeeld is", zei de fractieleider tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamerfractie waar de uitslag werd gevierd. "Van de grote partijen zijn wij de grootste winnaar." Paternotte wees ook op de overwinning van D66 in Den Bosch en Maastricht.