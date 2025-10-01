Deense premier hoopt dat hele EU bewust is van hybride oorlog

KOPENHAGEN (ANP) - De Deense premier Mette Frederiksen hoopt dat de hele Europese Unie zich realiseert dat er zich een "hybride oorlog" afspeelt in Europa, zei ze voorafgaand aan een overleg met de EU-leiders in Kopenhagen. "Er is sabotage, we zien drones rondvliegen. De ene dag is het in Polen, de andere dag in Denemarken. Vanuit een Europees perspectief is er maar een land dat ons bedreigt en dat is Rusland", zei ze.

"Ik denk dat we ons in de lastigste en gevaarlijkste situatie bevinden sinds de Tweede Wereldoorlog", voegde de premier eraan toe.

Ze wil dat de EU meer geld vrijmaakt voor de Oekraïense defensie, bijvoorbeeld door het aangaan van een lening met de bevroren Russische tegoeden als onderpand. "We moeten meer doen, maar ik zal ook eerlijk zijn. Ik denk niet dat we vandaag tot een overeenstemming komen waardoor er nooit meer drones Europa zullen binnenvliegen of sabotage nooit meer voorkomt", zei Frederiksen.