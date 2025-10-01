Bron: Hamas wil Amerikaans voorstel rond ontwapening aanpassen

GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas wil delen van het Amerikaanse twintigpuntenplan voor Gaza over ontwapening van de organisatie aanpassen. Dat meldt persbureau AFP op basis van een anonieme Palestijnse bron rond de top van Hamas. Deze dinsdag is in Doha over het plan gesproken, zegt die bron, en de organisatie zal binnen "hooguit twee of drie dagen" met een reactie komen.

Volgens het Amerikaanse voorstel moet er onder meer een staakt-het-vuren komen, worden de gijzelaars vrijgelaten en trekt de Israëlische krijgsmacht zich geleidelijk terug uit Gaza. Hamas zou ontwapend moeten worden.

"Hamas wil een deel van deze clausules amenderen, waaronder die rond ontwapening en de verdrijving van Hamas" en aanverwante groepen, citeert AFP de bron rond Hamas. Ook zou Hamas aansturen op garanties dat Israël zich volledig terugtrekt uit de Gazastrook en dat het land geen moordaanslagen zal plegen.

Een andere anonieme bron rondom de onderhandelingen zegt dat Hamas verdeeld is over het twintigpuntenplan.