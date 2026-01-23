ECONOMIE
Deense premier in Groenland voor steun in 'moeilijke tijd'

Samenleving
door anp
vrijdag, 23 januari 2026 om 18:09
NUUK (ANP/AFP) - De Deense premier Mette Frederiksen is aangekomen in Groenland. Ze is daar om te tonen dat ze het semiautonome deel van het Deense koninkrijk steunt in deze "zeer moeilijke tijd", nu de Amerikanen hun oog hebben laten vallen op het arctische eiland.
"Het is een ernstige situatie, dat kan iedereen zien", zei Frederiksen bij aankomst. Ze heeft in Nuuk onder meer een ontmoeting met de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen.
Het is Frederiksens eerste bezoek aan Groenland sinds de Amerikaanse president Donald Trump begin dit jaar zijn verlangen om het eiland te annexeren nieuw leven inblies. Trump kwam woensdag terug op die wens na een gesprek met NAVO-baas Mark Rutte. Ze zouden een raamwerk hebben opgesteld voor een "toekomstige deal" met Denemarken en Groenland.
Frederiksen ontbeet vrijdag met Rutte in Brussel. Ze spraken af om "de afschrikking en verdediging in het arctische gebied te versterken", schreef Rutte na afloop op X.
