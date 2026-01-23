Kaarsen en stilte bij pro-Koerdische demo Amsterdam Centraal

AMSTERDAM (ANP) - Zo'n vijftig tot honderd betogers zijn vrijdag rond 18.00 uur voor Amsterdam Centraal samengekomen. Ze roepen op tot vrede voor Rojava, een noordelijke provincie van Syrië waar veel Koerden wonen, aldus een verslaggever van het ANP.

Demonstranten dragen onder meer borden met "Save Rojava" en "Kurds saved the world from ISIS". Ook zijn er Koerdische vlaggen. Het is opvallend stil tijdens de demonstratie en veel van de betogers dragen kaarsen. Demonstranten hebben met kaarsen ook de naam Rojava op straat uitgespeld. In Rojava wordt recent veel gevochten tussen Syrische overheidstroepen en Koerdische milities.

Er zijn veel politiemensen op de been rond het station en er staan minstens tien politiebusjes. De gemeente heeft het centrum van Amsterdam door de demonstraties aangemerkt als risicogebied. Er zouden "signalen" zijn dat er personen of groepen waren die uit zouden zijn op ongeregeldheden.

Na een pro-Koerdische demonstratie in Antwerpen werden donderdag zes mensen neergestoken.