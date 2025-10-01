Deense premier: Oekraïne is veiligheidsgarantie van Europa

KOPENHAGEN (ANP) - "Oekraïne is de veiligheidsgarantie van Europa", zei de Deense premier Mette Frederiksen. "We praten veel over veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar in feite is het precies andersom", zei ze in een persconferentie na afloop van overleg tussen EU-regeringsleiders.

"Onze steun aan Oekraïne is een directe investering in onze eigen veiligheid", zei Frederiksen. Langetermijnfinanciering voor de Oekraïense strijdkrachten is volgens haar essentieel. Ze is dan ook groot voorstander van het voorstel van de Europese Commissie om de bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een lening aan Oekraïne.

Voorzitter António Costa van de EU-regeringsleiders zei dat de afgelopen maanden veel voorstellen zijn gedaan om de defensiekracht van de EU te versterken, de druk op Rusland via sancties te verhogen, meer gebruik te maken van de bevroren Russische tegoeden en recent een dronemuur aan de oostflank te realiseren. Nu moeten knopen worden doorgehakt, zei hij.

Duurzame vrede

"De Europese Raad komt over drie weken weer bijeen en dan is het tijd voor beslissingen", zei Costa. Eind oktober komen de EU-regeringsleiders samen voor een top waar besluiten moeten worden genomen.

"De boodschap is duidelijk. Rusland moet begrijpen dat de partners van Oekraïne, inclusief de Europese partners, de wil en de middelen hebben om Oekraïne te blijven steunen, totdat er een rechtvaardige en duurzame vrede is bereikt", zei Costa.