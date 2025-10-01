Gaza-activisten roepen op tot steunacties: ga de straat op

DEN HAAG (ANP) - De Global Sumud Flotilla die met activisten naar Gaza vaart, heeft na de Israëlische onderschepping opgeroepen tot protestacties om solidariteit te betuigen. "Ga de straat op: blokkeer ambassades, parlementen en bedrijven die medeplichtig zijn aan het faciliteren van de genocide", staat in een bericht op X. "De tijd om te reageren is nu."

De oproep volgt op berichten dat Israël is begonnen met het tegenhouden van de tientallen schepen die met hulpgoederen onderweg zijn naar de Gazastrook. Daar zitten ook vaartuigen bij met Nederlanders aan boord. Israël meldt zelf dat meerdere vaartuigen veilig zijn tegengehouden.