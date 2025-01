Deense premier ontmoet Scholz na uitspraken Trump over Groenland

BERLIJN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Deense premier Mette Frederiksen is begonnen aan een tour langs Europese hoofdsteden. De reis wordt gezien als een poging om steun te vergaren tijdens het diplomatieke getouwtrek met de Amerikaanse president Donald Trump over Groenland. Ze ontmoette in Berlijn de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en reist later door naar Parijs en Brussel.

Frederiksen had volgens de krant Financial Times eerder een gespannen telefoongesprek met Trump over zijn wens het autonome Deense gebied Groenland in te lijven. Hij heeft militaire druk niet uitgesloten om dat voor elkaar te krijgen. De Verenigde Staten hebben het enorme eiland volgens Trump nodig voor de "internationale veiligheid". De Deense premier heeft benadrukt dat het eiland niet te koop is en dat de Groenlanders over hun eigen toekomst mogen beslissen.

Scholz en Frederiksen noemden Trump en Groenland niet toen ze de pers te woord stonden. Wel zei de Duitse regeringschef dat "grenzen niet met geweld verlegd mogen worden" en vervolgde in het Engels: "to whom it may concern"; "voor wie het aangaat". Frederiksen heeft later op de dag ook nog ontmoetingen met de Franse president Emmanuel Macron en NAVO-topman Mark Rutte.