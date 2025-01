Tekort aan leraren steeds groter, en dan vooral voor deze vakken

Het lerarentekort is verder toegenomen. Het aantal vacatures is gestegen, meldt statistiekbureau CBS. Scholen zijn vooral op zoek naar leraren Nederlands, Duits, wiskunde en gym.

Scholen hebben wel iets minder nieuwe vacatures geplaatst. In het schooljaar 2023-2024 zochten ze ruim 39.000 nieuwe mensen om aan de slag te gaan op basisscholen, middelbare scholen, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het jaar ervoor ontstonden ruim 41.000 nieuwe vacatures. Een deel daarvan blijft onvervuld.

Scholen geven zoektocht op

Dat de scholen iets minder naar nieuwe leerkrachten zijn gaan zoeken, komt volgens het CBS waarschijnlijk niet doordat ze minder mensen nodig hebben, maar doordat ze minder geld te besteden hebben. Ze proberen dan niet eens te zoeken naar iemand van wie ze het salaris toch niet kunnen betalen. "De zoektocht is nog steeds wel groot, maar de financiering is fors teruggelopen", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Toename

Van Mulligen vreest dat het lerarentekort voorlopig nog niet daalt. "Onderwijs is een relatief vergrijsde sector. Veel docenten gaan in de komende jaren met pensioen. Het is de vraag of de aanwas vanuit de opleidingen voldoende is om de pensioneringen op te vullen."

Meer leerlingen, oud lerarenbestand

Ook het ministerie van Onderwijs verwacht dat het lerarentekort op basisscholen de komende jaren toeneemt. "Dat komt onder andere door een toenemend aantal leerlingen én doordat veel schoolleiders en leraren met pensioen gaan. In de grote steden is het tekort het grootst." Ook op middelbare scholen stijgt het tekort aan leraren waarschijnlijk, "vooral bij vakken als wiskunde, Duits en Nederlands".

Zorgen

Het CBS maakt zich zorgen over de lange termijn. Van Mulligen: "Voor het verdienvermogen van het land is een lerarentekort niet heel goed nieuws. Er wordt veel gesproken over het verhogen van de productiviteit, om hogere groei te bereiken en de gevolgen van vergrijzing te keren. Dat vereist een goed geschoolde beroepsbevolking. Dan heb je investeringen in onderwijspersoneel nodig."