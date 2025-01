Deense premier praat met partijleiders over Trump en Groenland

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Deense premier Mette Frederiksen gaat met partijleiders praten over de recente uitspraken van Donald Trump over Groenland. De aanstaande Amerikaanse president wil het eiland bij de Verenigde Staten voegen en sluit niet uit dat hij militaire druk hiervoor zal uitoefenen.

"Een ontmoeting met de partijleiders biedt ons de kans om de maatregelen te delen die de regering de afgelopen dagen heeft genomen", verklaarde minister Lars Løkke Rasmussen van Buitenlandse Zaken tegen verslaggevers. Het overleg vindt volgens Frederiksens kantoor donderdagavond plaats.

Het autonome Groenland hoort al ruim zeshonderd jaar bij het Koninkrijk Denemarken. Zowel Groenland als Denemarken heeft herhaaldelijk afwijzend gereageerd op Trumps wens om Groenland onderdeel te maken van de VS. Hij wilde het in 2019, tijdens zijn eerste presidentstermijn, al kopen.

Het grotendeels met ijs bedekte eiland telt slechts 57.000 inwoners. Groenland is rijk aan zeldzame aardmetalen en is van strategisch belang voor het Amerikaanse leger. De VS hebben in het noordwesten van Groenland een militaire basis.