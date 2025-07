Deense premier: verlagen van defensie-uitgaven was enorme fout

STRAATSBURG (ANP) - Het verlagen van de defensie-uitgaven in de afgelopen dertig jaar "was een enorme fout die we nooit meer moeten maken", zei de Deense premier Mette Frederiksen in een debat in het Europees Parlement. Meer investeren in defensie is nodig en "het versterken van de Europese defensie-industrie is een absolute topprioriteit", zei Frederiksen in het parlement waar ze de prioriteiten van het Deense voorzitterschap van de Europese Unie toelichtte.

Denemarken heeft op 1 juli het roulerende voorzitterschap overgenomen van Polen.

De dreiging uit het Oosten moet volgens de politica niet licht worden opgevat, maar "Rusland werkt niet meer alleen. We zien het in Oekraïne. Noord-Korea levert soldaten en munitie, Iran levert raketten en uit China komt militaire technologie", zei Frederiksen. "We moeten nu actie ondernemen om deze dreiging het hoofd te bieden."