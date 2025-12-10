ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deense veiligheidsdienst bezorgd om begerige blik VS op Groenland

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 12:19
anp101225112 1
KOPENHAGEN (ANP) - Denemarken dreigt te worden vermalen in de concurrentiestrijd tussen de Verenigde Staten, China en Rusland om het noordpoolgebied, vreest de Deense militaire inlichtingendienst. De Verenigde Staten, lang de grote beschermheer, azen op Groenland en aarzelen niet om hun macht tegen bondgenoten te gebruiken.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft openlijk uitgesproken dat hij Groenland, dat bij Denemarken hoort, bij de VS wil voegen. Hij wil niet uitsluiten dat ooit met geweld te doen. Het strategisch gelegen en bodemschattenrijke Groenland is een belangrijk bezit in de strijd om het Hoge Noorden, weet de Deense dienst FE. Zo loopt de kortste weg voor een raket van Rusland of China naar de VS, of omgekeerd, via het poolgebied.
De grotere aandacht voor het Hoge Noorden, met name die van de VS, "vergroot de dreiging van spionage en beïnvloeding in alle delen van het koninkrijk Denemarken", waarschuwt de FE. Naast Groenland hebben ook de Faeröer-eilanden een zelfstandige plaats binnen het koninkrijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

AA1CzOej

Zo dwing je meer respect af zonder harder te praten

flare-smbh

Nieuwe ontdekking: zwart gat blaast allesverwoestende wind de ruimte in met bijna 60.000 km/s

ANP-543102525

De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

0x0

Zilver wint van goud

jenny-hill-mQVWb7kUoOE-unsplash (1)

Wil je meer sporten? Dan kan deze simpele truc helpen om in gang te schieten

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Loading