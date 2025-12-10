EY verwacht meer Europese beursgangen volgend jaar

FRANKFURT (ANP/DPA) - Meer bedrijven in Europa kunnen volgend jaar een gang naar de aandelenbeurs maken na de daling van het aantal Europese beursgangen dit jaar. Dat verwacht advies- en accountancybureau EY. Mede door de verminderde handelsspanningen zouden bedrijven meer vertrouwen hebben om de sprong naar de aandelenmarkt te wagen.

EY-onderzoeker Martin Steinbach zegt "voorzichtig optimistisch" te zijn over beursgangen in Europa komend jaar. Volgens hem is er een "aanzienlijke" hoeveelheid bedrijven die op het juiste moment wacht voor een beursgang.

Dit jaar zijn er volgens EY tot dusver 100 Europese beursgangen geweest, tegen 131 een jaar eerder. "Na een goed begin van het jaar remden onzekerheden rond de Amerikaanse handelspolitiek en de geopolitieke spanningen de IPO-activiteit af", aldus EY.

Wereldwijd zijn er volgens de onderzoekers tot dusver 1259 bedrijven naar de beurs gegaan, wat iets meer is dan een jaar eerder. Daarbij werd met aandelenverkopen in totaal ruim 163 miljard dollar opgehaald.