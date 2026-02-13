Defensie: detachementcommandant handelde na Hawija integer

DEN HAAG (ANP) - Na de Nederlandse luchtaanval op de Iraakse stad Hawija handelde de toenmalige detachementscommandant zorgvuldig. Dat concludeert een commissie van drie onafhankelijke experts, aldus Defensie. De bevelhebber maakte na de aanval in juni 2015 in zijn verslag geen melding van mogelijke burgerslachtoffers, hoewel er zeker zeventig civiele doden vielen.

De Commissie-Sorgdrager oordeelde vorig jaar na een meerjarig onderzoek dat de officier in zijn rapport had moeten melden dat er vermoedelijk burgerdoden waren gevallen bij het bombardement. Daarop besloot Defensie het handelen van de militair extern te laten onderzoeken.

Volgens Defensie heeft de detachementscommandant "zorgvuldig, volledig en naar waarheid" zijn verslag opgemaakt, "met inachtneming van de daarvoor geldende regelgeving, aanwijzingen en uitvoeringspraktijk". Het onderzoek van de experts is niet openbaar.

In een vrijdag eveneens gepubliceerd aanvullend onderzoek van de commissie-Sorgdrager houdt ze vast aan de kritiek op de detachementscommandant.