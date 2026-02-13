ECONOMIE
Turkije arresteert zestien personen in OnlyFans-onderzoek

Economie
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 13:22
ANKARA (ANP/RTR) - Turkije heeft zestien mensen gearresteerd en bezittingen ter waarde van ongeveer 300 miljoen lira (5,8 miljoen euro) in beslag genomen in een onderzoek naar vermeende witwaspraktijken die verband houden met content die op het OnlyFans-platform werd gedeeld. Dat meldt het Turkse Openbaar Ministerie vrijdag.
Het onderzoek, geleid door een afdeling die zich bezighoudt met terrorismefinanciering en witwaspraktijken, richtte zich op 25 verdachten en twee bedrijven die actief waren in acht provincies, waaronder Istanbul, Ankara en Antalya.
Volgens de aanklagers verdienden de verdachten geld door expliciete content te delen op sociale media en gebruikers door te verwijzen naar betaalde platforms, waaronder OnlyFans en privéberichtenkanalen zoals Telegram. OnlyFans is in Turkije sinds 7 juni 2023 geblokkeerd, omdat het platform content zou bevatten die in strijd is met de openbare zeden en gezinswaarden.
